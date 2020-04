Viterbo, grandi manovre per un governissimo in Provincia. Dal Pd di Nocchi al centrodestra di FdI, Lega e FI.

Dopo l’intesa siglata dal presidente con il deputato Mauro Rotelli, adesso arriva infatti anche l’apertura del senatore Umberto Fusco. Il quale, in un’intervista a viterbonews24, ha detto: “Non vogliamo perdere tempo, come dice il nostro capitano, ma prendere iniziative. In Provincia è tutto bloccato in attesa della sentenza del Tar sul bilancio, che secondo noi non aveva i requisiti per essere approvato. Ora però c’è il rischio di fermare quello che di buono si può mettere in opera per il bene del territorio. Palazzo Gentili non può fornire assistenza alle famiglie, ma può far partire le attività a livello logistico, le strade, le scuole”.

Leggi anche: In Provincia Rotelli in soccorso di Nocchi

A differenza di FdI, che, almeno ufficialmente, sostiene di non avere interessi a incarichi e poltrone, la Lega pensa invece che “dato che siamo il primo partito a livello nazionale, allora vogliamo partecipare in tutto. Lo stesso discorso credo che valga per FdI e Forza Italia. Sono sicuro che il presidente non mancherà e a tutti darà la responsabilità di un settore”.

Alla base di queste manovre, dopo una campagna elettorale urlata e combattuta anche a colpi di ricorsi al Tar, la necessità - dicono i diretti interessati per non disorientare i propri elettorali - di fare fronte comune dato il delicato momento che si sta vivendo a causa dell’emergenza. Dietro l’ufficialità ci sono però, per il Pd di Nocchi, la necessità di resistere a tutti i costi pur di non fare un accordo con la lista “amica” “Per i beni comuni”, con la quale non vuole scendere a patti su temi caldi quali l’acqua pubblica e l’ambiente; e, per le forze di centrodestra, il tentativo di non restare fuori gioco nella partita dei soldi da spendere. E infatti notizia recente, che nessuno dice, la non concessione della sospensiva sul ricorso al Tar contro il bilancio, circostanza che autorizzerebbe Nocchi ad indirizzare gli investimenti ancora per molti mesi secondo il suo programma, tagliando di fatto fuori il centrodestra da ogni decisione.