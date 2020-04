Coronavirus, ecco i criteri per i buoni spesa a Tarquinia: priorità per le persone seguite dai servizi sociali

Coronavirus, a Tarquinia approvati i criteri per i buoni spesa: priorità per le persone seguite dai servizi sociali.

La giunta vota i criteri di assegnazione dei buoni. Priorità agli utenti già seguiti dai servizi sociali, dopo di che si apre una graduatoria riservata alle istanze di parte dei residenti e/o domiciliati che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. Per i primi entro 7 giorni i servizi sociali dovranno inviare una relazione tecnica, previa acquisizione della domanda, e un elenco; per tutti gli altri entro il 17 aprile va compilata e spedita per mail o consegnata all’ufficio Urp, la domanda compilata in ogni sua parte.

C’è un modulo da compilare anche per le attività commerciali che aderiscono e questo dovrà essere spedito entro il 15 aprile. Cerchiamo di chiarire alcuni aspetti. Chi può accedervi? Il bonus, specifica il disciplinare, che “è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio”. Possono presentare istanza di ammissione i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali: i destinatari devono essere residenti o domiciliati nel Comune di Tarquinia o, se stranieri, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. In cosa consiste il bonus? Il buono spesa/pacco alimentare – specifica la delibera – ha un valore di 5 euro a persona/giorno, elevabile a 7 in caso in cui il destinatario sia un minore. Il totale per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 euro al mese. La spesa può riguardare i prodotti alimentari, esclusi alcolici e superalcolici, per l’igiene personale – compresi pannolini, pannoloni, assorbenti -, prodotti per l’igiene della casa e l’acquisto di farmaci e parafarmaci. Come sarà stilata la graduatoria? Tiene conto dei seguenti criteri: dieci punti per la presenza nel nucleo familiare di ultra 65enni o bambini fino a 6 anni, dieci punti per ogni portatore di handicap nel nucleo familiare, altri dieci per ogni soggetto affetto da patologie cardiache e, infine, tre punti per ogni componente il nucleo familiare. Come saranno consegnati i buoni? Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. I buoni saranno trasmessi prioritariamente via email o in modalità residua tramite consegna cartacea, previo appuntamento.