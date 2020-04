Coronavirus, trecento mascherine fatte a mano donate al Comune di Viterbo. Il ringraziamento del sindaco.

Coronavirus e chiese chiuse, il video messaggio del vescovo di Viterbo

Coronavirus e chiese chiuse, il video messaggio del vescovo di Viterbo per la Settimana Santa. Leggi anche: Il vescovo celebra la messa sui social Monsignor Lino Fumagalli ha registrato un video in vista della settimana santa. Questi i principali passaggi. "E' strano, per la prima volta nella storia delle nostre comunità non avremo la possibilità di partecipare direttamente alle varie ...