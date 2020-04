Coronavirus, no a processione del Cristo Risorto a Tarquinia. L'appello: "Fate uscire lo stesso la statua"

Coronavirus, no alla processione del Cristo Risorto a Tarquinia. L'appello: "Fate uscire lo stesso la statua"

Provoca reazioni l’annuncio del “no” allo svolgimento della Processione del Cristo Risorto di Tarquinia, uno dei pochissimi eventi religiosi che in Italia si svolgono la Domenica di Pasqua ad altissima partecipazione popolare. Il divieto è scattato in linea con le misure per il contrasto e il contenimento alla diffusione del Covid-19. C’è chi propone, come l'associazione Oltrepensiero, di trovare una soluzione che possa contemperare le giuste esigente legate a bloccare gli effetti della pandemia. Non ultima l’ipotesi di far percorrere alla statua del Cristo Risorto solo un centinaio di metri. Dalla Chiesa di San Giuseppe, dove è custodita all’interno di un grande armadio, potrebbe essere guidata, accompagnata dal suono a festa delle campane di tutte le chiese della città, da un nucleo ridotto di portatori fino al centro della Piazza del Comune per la tradizionale benedizione alle campagne.

Leggi anche: Tredici nuovi casi nella Tuscia

Una cordata di Web Tv e testate giornalistiche locali sarebbe già pronta per garantire una diretta streaming che consentirebbe a tutti i tarquiniesi e non solo di vedere, nel pomeriggio di Pasqua, il Cristo benedicente da casa attraverso i cellulari, i computer, i tablet e la televisione tramite un canale digitale. Già lanciato l’ hashtag #IoRestoaCasaConIlCristoRisorto. I proponenti dell’iniziativa, l'associazione Oltrepensiero, con una lunga lettera si sono appellati al vescovo Luigi Marrucci, al sindaco Alessandro Giulivi e all’amministrazione comunale, al presidente del Consiglio Comunale Federica Guiducci, al presidente dell’associazione Fratelli del Cristo Risorto, Don Augusto Baldini, al Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno e al Questore di Viterbo Massimo Macera.