Viterbo, Fratelli d'Italia sull'accordo con Nocchi: "Aiuteremo la maggioranza senza chiedere poltrone". Si stanno svolgendo, in questi giorni, gli incontri in video conferenza circa le prossime priorità da affrontare in Provincia, a partire dalla necessaria variazione di bilancio.

"Vista la particolare situazione che stiamo vivendo e la necessità di fare un fronte comune per la gestione dell’emergenza, Fratelli d’Italia ha ribadito il suo sostegno per affrontare, in maniera concreta, le priorità emergenti dal territorio in questa delicata fase storica. Ci teniamo però a ribadire che il nostro appoggio è solo istituzionale e non politico, dettato esclusivamente da una urgente assunzione di responsabilità che preclude qualsiasi contropartita in termini di incarichi o poltrone in seno al governo della Provincia", dice Gianluca Grancini capogruppo di Tuscia Tricolore.

Leggi anche: Rotelli in soccorso del presidente Nocchi

"L’unica richiesta di Fratelli d’Italia - conclude - è relativa all’elenco delle urgenze e delle necessità che arrivano dai cittadini: solo l’interesse del territorio e non quello personalistico sono alla base della nostra decisione di sostenere un intervento unitario ma di natura trasversale, diametralmente opposto alla nostra idea politica".