Morte sei persone nel Lazio, ma il contagio rallenta

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 169 casi positivi al Covid-19 e un trend in lieve discesa al 5 per cento. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 16 persone, quasi tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Ma aumenta ancora il numero dei guariti che sale di 32 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 369 totali. Mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare 8.287 persone. Infine, a Latina è stato registrato il numero più basso regionale dei nuovi positivi, a Frosinone il dato più basso della settimana, mentre Roma città prosegue nella lenta discesa. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale della Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono risultate positive al coronavirus 3.433 persone.