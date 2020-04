Presidiata dalle forze dell'ordine la casa di cura Villa Immacolata

Sei persone positive al tampone, 3 ospiti e 3 operatori sanitari. Ma soprattutto il sospetto che i contagiati siano molti di più. Addirittura 30 o 40. Da qui la decisione, nella mattina.

“La Asl - spiega un comunicato - al fine di contenere la diffusione del virus nella casa di cura, aveva avviato da giorni tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie, compresa l’esecuzione di due prime tranche di tamponi sugli ospiti e sui dipendenti. L’accesso e l’uscita dalla struttura - continua il comunicato - sono stati temporaneamente interdetti in attesa dell’esito degli esami in corso. Il Toc è anche presente dentro la struttura per garantire un servizio di consulenza e di supporto".