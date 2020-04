Il sindaco Arena: "A Viterbo ancora niente passeggiate"

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena dice no alla nuova circolare del ministero dell’interno, che, fornendo un’interpretazione meno restrittiva del decreto governativo del 22 marzo, ha chiarito che i bambini possono passeggiare con uno dei due genitori in prossimità della propria abitazione. “A Viterbo non si può fare”, sostiene il sindaco. “Resta infatti in vigore - aggiunge - la mia ordinanza del 20 marzo che lo vieta”. “Comprendo perfettamente - nota Arena - il disagio e le difficoltà per i genitori nel tenere chiusi in casa i propri figli. Capisco bene il valore di un po’ d’aria in questi giorni di primavera, dopo tanto tempo passato tra le mura delle proprie abitazioni. Ma, in veste di sindaco e di responsabile della salute pubblica, ho il dovere morale e istituzionale di evidenziare che solo martedì la nostra città ha registrato in assoluto il maggior numero di contagi. Non è quindi questo il momento di allentare le misure restrittive. Rischieremmo di vanificare tutti i sacrifici fin qui fatti e soprattutto di peggiorare una situazione già fin troppo delicata”.