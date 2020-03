Assegnati alla Tuscia 3,5 milioni per la spesa delle famiglie in difficoltà

Tra i soldi messi sul piatto nei giorni scorsi dal governo e quelli stanziati ieri dalla Regione, ammonta ora a tre milioni e 514mila euro la somma totale a disposizione dei Comuni della Tuscia per aiutare le famiglie e le persone più bisognose a superare anche dal punto di vista economico l’epidemia.

Al Comune di Viterbo toccheranno in tutto 684. 989,71 euro. A seguire Civita Castellana (185. 505, 17), Tarquinia (170. 312, 82 euro), Vetralla (156. 611.22), Montefiascone (146. 477, 90), Nepi (110. 132,82), Montalto (100. 223, 57), Tuscania (95. 593, 96), Ronciglione (95. 469, 84), Soriano nel Cimino (94.999,38), Orte (92.384,4‬0).

Le risorse serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità: quelli del governo, in maniera specifica, per l’erogazione di buoni spesa, mentre quelli della Regione anche per i pacchi alimentari e l’acquisto di medicine. Nel primo caso si parla di 400 milioni, ripartiti fra i comuni seguendo tre criteri concordati con l’Anci: l’80% del totale - pari a 320 milioni - in proporzione alla popolazione residente, il 20% - pari a 80 milioni - in base alla distanza fra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; il contributo assegnato a ciascun Comune non può essere inferiore a 600 euro. In provincia di Viterbo arriveranno due milioni e 256mila euro.

La giunta regionale ha stanziato invece ieri 19 milioni (7 milioni destinati ai municipi d Roma e i restanti 12 ripartiti tra gli altri Comuni) e altri due milioni di euro sotto forma di misure straordinarie per gli enti del terzo settore. Per la Tuscia, un milione e 258mila euro.

Per accedere a questo fondo, va presentata domanda al segretariato sociale territorialmente competente (anche per via telefonica o mail) oppure bisogna essere segnalati da parte degli enti del terzo settore. Tra i requisiti richiesti, l’essere in carico ai servizi sociali comunali oppure trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza.

Il buono spesa o pacco alimentare ha un valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario sia un minore.