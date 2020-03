Negativi tutti i 30 tamponi eseguiti a Villa Immacolata

Desta preoccupazione il numero elevato di positivi (ben 10) emersi nelle ultime ore a Viterbo città. La Asl tuttavia rassicura: “Si tratta per la gran parte di persone collegate ai precedenti casi e già sottoposte per questo motivo ad isolamento domiciliare”. Il maggior numero di casi - si fa notare - dipende d’altra parte anche dall’aumento dei tamponi, che è stato reso possibile grazie all’entrata in funzione, per la loro lettura, del laboratorio di analisi di Belcolle.

All’interno di questo bollettino di guerra c’è però una notizia positiva: sono risultati negativi tutti e 30 i tamponi eseguiti a ricoverati e assistenti di Villa Immacolata dopo il contagio di un’operatrice. Come si sa, nelle case di cura e di riposo il contaggio è infatti particolarmente veloce e pericoloso ed è dunque molto importante riuscire ad isolare subito le persone che risultano infette