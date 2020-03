Ventitré nuovi casi di positività al coronavirus: è questo il bilancio di ieri nella Tuscia, che purtroppo comprende anche una persona deceduta, l'agricoltore di Gradoli che si trovava da una decina di giorni ricoverato a Perugia. Dei nuovi contagiati, dieci sono residenti a Viterbo città. Ventidue trascorrono la convalescenza in casa, mentre uno è ricoverato a Belcolle.

I nuovi positivi provengono da dieci comuni: 10 Viterbo, 2 Celleno, 2 Civita Castellana, 2 Piansano, 2 Bassano Romano, 1 Orte, 1 Tarquinia, 1 Marta, 1 Capranica e 1 Vetralla.

In totale, a ieri, nella Tuscia i casi accertati sono saliti a 259, di cui 5 ospitati in strutture extra Asl. 210 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 29 sono ricoverate a malattie infettive, 3 a medicina Covid, 4 in terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani e salgono a 7 le persone ufficialmente decedute.