In tre giorni 500 aziende della Tuscia hanno chiesto gli ammortizzatori sociali

Alla Cisl Viterbo in soli tre giorni sono arrivate più di 500 informative da parte di aziende che hanno presentato richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali. Bastano questi numeri a descrivere l’entità della crisi economica provocata dal coronavirus. Nella Tuscia non c’è settore che non sia stato colpito: dal bar alla lavanderia di quartiere, dalla multinazionale all’azienda agricola, dall’impresa edile al mondo delle cooperative.

“Tutte le categorie della Ust Cisl di Viterbo - spiega il segretario generale Fortunato Mannino - stanno ricevendo, ormai da giorni, centinaia di informative per l’accesso agli ammortizzatori sociali da ogni realtà aziendale presente sul territorio. L’accordo quadro firmato la scorsa settimana tra la Regione Lazio e le parti sociali è stato molto utile: va incontro alle difficoltà di ogni impresa, in aiuto ai molti lavoratori. Seriamo che anche il tempo di erogazione sia velocizzato”. Molte aziende hanno presentato domande per accedere al fondo di integrazione salariale, altre sono ricorse alla cassa integrazione ordinaria, ma la maggior parte ha avanzato richieste di cig in deroga, soprattutto quelle che hanno fino a 5 dipendenti.