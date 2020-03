Record di guariti nella regione: 59 nelle ultime 24 ore

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 208 casi positivi al Covid-19, di cui 52 a Rieti e riferiti alle case di riposo. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 14 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Ma è record nel numero dei guariti che sale di 59 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a 267 totali. Mentre sono uscite dalla sorveglianza domiciliare 6.317 persone. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale della Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio 2.914 persone sono risultate positive al Covid-19. "Oggi registriamo un dato di 208 casi di positività (con 52 casi rilevati a Rieti e riferiti alle case di riposo) e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 8 per cento - commenta l’assessore D’Amato -. Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti e in frenata il trend su Roma città. Stanno funzionando - continua D’Amato - le ulteriori misure adottate sia nel comune di Fondi, sia nel comune di Nerola dove oggi si è avviato un ulteriore approfondimento epidemiologico che abbiamo richiesto all’Istituto Spallanzani in collaborazione con l’equipe itinerante dell’Ordine dei medici di Roma". Nella Regione Lazio dei casi Covid finora confermati il 39 per cento è ricoverato in una strutta sanitaria, il 42 per cento è in isolamento domiciliare e il 5 per cento è in terapia intensiva. I guariti sono l’8 per cento.