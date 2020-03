Emergenza coronavirus, nel Lazio presentate oltre 7.500 domande per la cassa integrazione in deroga. "Sono 7.584 le domande di cassa integrazione in deroga pervenute alla Regione Lazio dai datori di lavoro presenti sul nostro territorio. La maggior parte di queste riguarda micro imprese con un numero molto ridotto di dipendenti", dice l'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino.

L'assessore poi prosegue: "Continua il lavoro degli uffici dell'Assessorato e della Direzione Lavoro che da mercoledì scorso compongono la task force creata proprio per contrarre al massimo i tempi di lavorazione delle pratiche e per dare risposte veloci in questo momento di difficoltà. Parallelamente raccogliamo le indicazioni contenute nell'ultima circolare dell'Inps, anche da noi sollecitata, che da una parte rielenca procedure, modalità e indicazioni per chi può ricorrere alla cassa integrazione in deroga, e dall' altra conferma che quanto indicato nell'accordo quadro stipulato la scorsa settimana tra la Regione Lazio e tutte le parti sociali è in linea con le disposizioni normative anche in riferimento alle norme per le lavoratrici, i lavoratori delle aziende artigiane per le quali comunque verrà garantito il sostegno al reddito. Su questa tematica continua il confronto con le associazioni del settore dell'artigianato e con i sindacati".