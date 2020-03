Coronavirus, Fratelli d'Italia chiede di riaprire Consiglio regionale del Lazio. "Basta decisioni dall'alto"

Coronavirus, Fratelli d'Italia chiede di riaprire il Consiglio regionale del Lazio. "Basta decisioni dall'alto".

"Non perdiamo altro tempo con la videoconferenza, la prima prova è stata fallimentare, con la connessione intermittente che spezzettava l’audio della relazione dell’assessore D’Amato e con alcuni consiglieri impossibilitati a parlare per il mancato funzionamento dei microfoni. In questo scenario di 'guerra' in cui il Lazio come l’Italia tutta è attaccato dal Covid19 sui fronti della Sanità, dell’Economia, del Lavoro e delle attività produttive, la politica deve andare oltre il massimo sforzo, fornendo soluzioni concrete rapidamente, sia in tema di salute pubblica, che di tutela dei lavoratori e sostegno ai meno abbienti. Ma le decisioni devono essere concertate con l’opposizione e con i territori e non imposte dall’alto e comunicate a posteriori come fatto sin dal inizio dell’emergenza dalla amministrazione Zingaretti", si legge in una nota dei consiglieri di FdI che continua: "Torniamo a chiedere la riapertura della Pisana, come già avvenuto per Montecitorio. Proponiamo di tenere le Commissioni Sanità, Bilancio e Attività Produttive, nell’aula consiliare, un ambiente vasto che consente di rispettare le distanze e l’osservanza di tutte le misure di protezione previste".