Coronavirus, si temono i contagi nelle case di riposo della Tuscia. Chiesta relazione urgente ai sindaci

Coronavirus, si teme il dilagare dei contagi nelle case di riposo della Tuscia. Chiesta relazione urgente ai sindaci. Dopo i numerosi casi di contagio a decine di persone già registrati a Roma e in provincia di Rieti, cresce nella Tuscia la preoccupazione per la possibile propagazione del virus all’interno delle strutture per anziani, ovvero delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per prevenire situazioni che potrebbero facilmente sfuggire di mano, servono misure urgenti di contenimento. Il problema è che al momento non si conosce con esattezza neanche il numero esatto degli ospiti e degli operatori, anche perché, per esempio per quanto concerne le case di riposo, le autorizzazioni all’apertura sotto i 50 posti vengono date direttamente dai Comuni. Si parla comunque, tra ospiti e operatori, di non meno di 4 mila persone. Probabilmente bisognava attivarsi prima. Di certo, dopo la nota di massima allerta diramata giovedì dall’assessorato regionale alla sanità, in queste ore si sta cercando di correre ai ripari effettuando un censimento di tutte le realtà e organizzando controlli che partiranno nelle prossime ore.

Va in questa direzione una lettera spedita sabato, in fretta e furia, da Asl e Prefettura a tutti i 60 sindaci con tanto di questionario da compilare entro le 20 di ieri. “La presente - si legge - è per conoscere, in tempi brevi, le misure intraprese da ogni struttura per la prevenzione e il controllo dell’emergenza. Il questionario dovrà essere rimesso debitamente compilato entro e non oltre le 20 di domani, domenica 29, al Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl. Seguirà un documento di autocontrollo che. A seguito della valutazione del documento di autovalutazione da parte del Sisp dell’Asl, verranno programmate delle verifiche per capire l’effettiva organizzazione messa in campo ai fini della prevenzione del rischio di infezione”.