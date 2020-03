Coronavirus, 20 milioni di euro ai Comuni del Lazio per buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno. Il provvedimento, annunciato su Twitter sabato sera dal governatore Nicola Zingaretti, sarà portato in giunta lunedì 30 marzo.

“Il nostro impegno e il nostro lavoro per far fronte all’emergenza coronavirus - commenta il consigliere Marta Bonafoni - prosegue con questo nuovo fondamentale impegno. E’ un provvedimento che si rende assolutamente necessario e che rinforza le decisioni comunicate durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte”.

La delibera della Regione prevede 7 milioni per Roma, suddivisi per i municipi a seconda della densità di abitanti e fabbisogno, e 12 milioni per gli altri comuni, in base alla popolazione residente. A queste misure, ne va aggiunta un’altra: agli enti del volontariato del terzo settore verrà assegnato 1 milione di euro a sostegno delle loro attività.

Tra le altre misure adottate dalla Regione ci sono quelle per sostenere il fabbisogno di liquidità dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese. Ma da parte della minoranza si chiede anche l’annullamento dei canoni di locazione, per il periodo di fermo, di immobili commerciali di proprietà regionale in favore di aziende con codici Ateco e l’estensione del beneficio relativo al credito d’imposta per botteghe e negozi ad altre categorie escluse dal provvedimento governativo.