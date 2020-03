Emergenza coronavirus e scuole chiuse, la didattica a distanza decolla anche nella Tuscia

Coronavirus e scuole chiuse, la didattica a distanza decolla anche nella Tuscia. Non sono mancati e continuano a non mancare problemi nelle scuole. Tuttavia, molti istituti cominciano ad ingranare la marcia.

All’Iis Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, ad esempio, la didattica, assicura la dirigente, Laura Piroli, non si è mai fermata. Tra l’altro, sono stati già distribuiti 35 pc e tablet ai ragazzi in difficoltà, molti altri saranno consegnati nel corso di questa settimana. “In fondo - dice la dirigente - quel che qualifica una scuola non sono né i luoghi né gli strumenti, ma le persone e le relazioni che si stabiliscono. Insieme alla consapevolezza della missione che anima il tutto. Questo ci siamo detti nel momento dell’emergenza, che per fortuna non ci ha colto del tutto impreparati. Su impulso di una docente di matematica e fisica, ci eravamo già dotati di un software in grado di gestire classi virtuali e lezioni a distanza, con interazione in tempo reale fra il docente ed i corsisti. Quando è scoppiata l’emergenza lo stavano già studiando alcuni fra gli insegnanti più ‘tecnologici’. Nel giro di pochi giorni, abbiamo organizzato corsi interni per tutti gli altri, abbiamo tracciato un programma di attività e siamo partiti”.

Oggi tutti i docenti del Cardarelli sono registrati ed attivi sulla piattaforma: l’attività si svolge per cinque ore ogni giorno per ciascuna classe, di cui al massimo tre di video lezioni e due di attività varie di rinforzo. “Addirittura - commenta la dirigente - abbiamo dovuto frenare un po’ l’entusiasmo di alcuni, che rischiava di mettere sotto pressione eccessiva i ragazzi, già frastornati per conto loro a causa di quello che sta accadendo”. Dopo i primi dieci giorni, la scuola ha lanciato tre distinti monitoraggi, uno rivolto agli studenti, uno alle loro famiglie ed uno ai docenti, per capire che cosa stava funzionando e cosa poteva essere migliorato. “Il livello elevato di risposta - conclude la preside - ci conferma che ci stiamo muovendo nella buona direzione”.

Tra i primi istituti che hanno adottato la didattica a distanza c’è il “Falcone e Borsellino” di Vignanello, che comprende anche le scuole di Vallerano e Canepina: “I ragazzi - dice la dirigente Pierina Palliccioni - continuano a studiare, ad apprendere con la guida dei docenti, che, in collegamento con gli alunni, ricevono gli elaborati e li valutano. Oltre all’aspetto squisitamente scolastico, il rapporto con gli insegnanti ha valenza sociale e affettiva. In queste attività, l’istituto è in contatto continuo con il Miur per cogliere suggerimenti. Ad esempio, la piattaforma Google Suite Educational consente un ampliamento di orizzonti fantastico. Strumento indispensabile il registro elettronico. La promozione deve essere un merito”.