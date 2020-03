Emergenza coronvirus, si ferma il programma di riqualificazione del quartiere ex Gescal di Tuscania. Tra le molteplici conseguenze provocate dal coronavirus c’è il blocco del progetto di riqualificazione edilizia della vasta area delle case popolari attualmente gestita dall’Ater che nel tempo è diventata un autentico simbolo di degrado urbano. Il progetto, per una spesa prevista di circa 6,5 milioni di euro e da realizzarsi con il coinvolgimento dell’Università della Tuscia, dell’Enea e dell’amministrazione comunale, è certamente uno dei più ambiziosi degli ultimi anni nell’intero territorio provinciale. Ma adesso arriva purtroppo questo inatteso stop.

“Slitterà a causa del Covid 19, ma è solo rimandato a quando la crisi sarà risolta – dichiara Ivan Grazini, commissario straordinario dell’Ater-. Certamente nessuno può sapere quando questo accadrà. Per ora non c’è altro da dire”.

Secondo Grazini, quindi, nonostante questa incertezza generale causata dal blocco totale e la probabile crisi economica che ne conseguirà, il programma di riqualificazione è solo rimandato e non verrà cancellato. Meno ottimista è Marco Proietti, segretario del Sicet, il sindacato interno alla Cisl che tutela gli interessi degli inquilini. “Ho fatto un incontro con il commissario dell’Ater ed il progetto è certamente validissimo e prevede praticamente l’itero rifacimento di un quartiere, ma è appunto un progetto - commenta – . La sua realizzazione dipende dal trovare delle società che hanno una necessaria capienza Iperf per usufruire degli sgravi fiscali e quindi era complesso anche prima del coronavirus. Ora è tutto fermo anche perché doveva coinvolgere l’Università. Bisognerà vedere se verrà confermato dato che è strettamente legato alle detrazioni fiscali e non possiamo sapere come lo Stato deciderà di utilizzare i bonus, gli incentivi dopo che l’emergenza si sarà conclusa. C’è il rischio concreto, a nostro giudizio, che venga ridimensionato”.