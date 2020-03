Ambiente, maxi pala eolica alta 69 metri a Tarquinia. C'è già il parere favorevole della Regione Lazio.

Un impianto alto 69 metri e con diametro di 61, e della potenza di 0,975 kw, in località Pian d’Organi. Sul progetto, presentato dalla Ewt, c’è già il parere favorevole della Regione. “Non c’è pace per la zona industriale di Tarquinia”, commentano il Forum Ambientalista e Italia Nostra, che hanno già presentato richiesto di accesso agli atti. “La Regione - spiegano - ha espresso parere favorevole per la procedura di valutazione d’incidenza e ancora una volta il progetto non è stato pubblicato in quanto sotto la soglia di 1 mw. In queste condizioni, come previsto dalla norma, si può adottare la procedura semplificata evitando la Valutazione di impatto ambientale e con essa la ‘fastidiosissima’ fase di partecipazione del pubblico. Un metodo, a norma di legge, per passare sopra i territori e le popolazioni”.

E’ per questo motivo che il Forum ambientalista ha chiesto di ottenere copia di tutta la documentazione presentata dalla società proponente: “Provvederemo a pubblicarla per doverosa trasparenza nei confronti del territorio interessato dall’impatto dell’impianto proposto. Qualcuno dirà sicuramente che, essendo questo impianto ad energia ‘pulita’, perché tale è l’eolico, il progetto non dovrebbe trovare resistenza nelle associazioni ambientaliste. Vale però la pena sottolineare che le energie pulite possono essere definite tali non solo quando non inquinano, ma anche quando rispettano i territori e le loro caratteristiche ecosistemiche, senza devastarli o alterarne le specificità. Realizzare una maxi pala eolica in piena area buffer, ovvero in luogo adiacente ad una zona interessata da ben due direttive europee (la Habitat e la Uccelli) e per questo rientrante nei siti Natura 2000 e dichiarata Zona di protezione speciale, non solo non rispetta il territorio, ma incide profondamente sulle sue caratteristiche”.