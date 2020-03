Coronavirus, 14 contagi nella Tuscia. A Vignanello contagiato un lavoratore delle Ferrovie.

Nella giornata del 28 marzo la Asl ha ufficializzato altri 14 casi di coronavirus. Il numero dei contagiati dunque sale a quota 209, compresi i 5 pazienti trattati da altre Asl. Ieri si sono verificati 4 nuovi contagi a Orte, tra i quali c'è il direttore dell'ufficio postale al centro del paese Antonio Borzillo che ha pubblicato un post su Facebook: “Uno di quelli risultato positivo al Covid 19. Non è stato facile prendere questa decisione ma insieme al nostro sindaco abbiamo ritenuto fosse la cosa giusta da fare in considerazione della mia attività lavorativa e perché comunque così facendo chi pensa di essere venuto a contatto con me può rivolgersi alle strutture competenti”. Il sindaco Angelo Giuliani ha specificato che il direttore è stato in ufficio l'ultima volta l'11 marzo. Gli impiegati dell'ufficio sono risultati negativi al test. Per quanto riguarda invece gli altri 3 casi riscontrati ieri riguardano degli operatori sanitari che erano già in isolamento. Altri 11 contagi a Viterbo. Terzo caso a Castiglione in Teverina: l'uomo era in isolamento già da 12 giorni, il sindaco Leonardo Zannini ha fatto sapere che tutta la famiglia è stata messa in quarantena. Primo caso a Graffignano (“La persona sta bene ed è in isolamento”, fa sapere il sindaco Piero Ferri), mentre a Vignanello si è registrato il quarto caso: si tratta di un uomo che lavora nel settore dei trasporti e impiegato di Ferrovie. Infine c'è stato un altro contagio a Bolsena.