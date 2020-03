Emergenza coronavirus, le Rsa di Montefiascone chiedono il tampone per gli operatori sanitari. Si amplia l’appello per effettuare fin da subito il test a tutto il personale sanitario delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) di Villa Serena e Villa Santa Margherita di Montefiascone. Proprio nella serata di giovedì scorso, la presidente e amministratrice delegata di Villa Serena Srl di Montefiascone, Elisabetta Ferrari, con il direttore di Villa Santa Margherita di Montefiascone, nonché sindaco di Gradoli, Attilio Mancini, hanno sottoscritto una lettera dove ne rimarcano l’urgenza. Nel documento si associano con forza all’appello del sindaco di Montefiascone, Massimo Paolini, e chiedono al direttore generale Asl Viterbo, al sindaco di Viterbo in qualità di presidente della conferenza locale per la sanità, al presidente della Regione Lazio e al Prefetto di Viterbo, che la Asl proceda ad effettuare i tamponi al personale sanitario.

“L’ordinanza numero Z00003 del Presidente Zingaretti del 6 marzo scorso – scrivono Ferrari e Mancini nella lettera - ha stabilito che le nostre strutture sono entrate a far parte della rete ospedaliera e territoriale regionale imponendo degli obblighi. Siamo di fatto equiparati alle strutture ospedaliere”. I due dirigenti delle strutture Rsa di Montefiascone rimarcano come “l’esecuzione dei tamponi è una misura molto efficace per contenere la diffusione del virus – scrivono -ed è essenziale per poter garantire la salute dei nostri ricoverati e dare un po’ di tranquillità agli operatori che in questo momento lavorano con un insostenibile carico di stress fisico ed emotivo. Anche le famiglie degli ospiti potrebbero così essere più serene”.