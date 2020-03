Coronavirus, scadenze Imu e Tari verso il rinvio. A Orte pagamenti sospesi a tempo indeterminato. Molte imprese non lavorano per l’emergenza legata al coronavirus e diverse persone sono in attesa della cassa integrazione o dei contributi promessi dal governo alle partite Iva. In questa situazione stanno per arrivare le scadenze per il pagamento delle prime rate Imu e Tari e di altre imposte comunali.

C’è per esempio il Comune di Orte che ha già deciso di rinviare il pagamento della tariffa sui rifiuti che era in scadenza proprio in questi giorni. Il primo provvedimento del pacchetto di misure “shock” che l’amministrazione ha varato la scorsa settimana per potenziare il sistema di prevenzione e assistenza, e rilanciare il tessuto sociale ed economico messo a dura prova dal coronavirus, è lo slittamento “sine die” del pagamento della terza rata Tari 2019 in scadenza a fine mese di marzo, con riserva di indicare la nuova scadenza con provvedimenti successivi.