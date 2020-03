Coronavirus, Don Roberto parroco di Marta sale sulla torre medioevale per benedire i compaesani in quarantena

Coronavirus, il parroco di Marta sale sulla torre medioevale per benedire i compaesani. E’ la prima volta nella storia che un parroco sale sul il punto più alto del paese. Le avverse condizioni ed il fonte vento di tramontana, mercoledi 25 marzo, non hanno impedito al sacerdote, di salire attraverso le ripide scale a chiocciola di salire , sulla torre chiamata comunemente dell’orologio e di svolgere questo importante rito religioso, apprezzato da tutti i fedeli. La parrocchia dei Santi Marta e Biagio, in questi tristi momenti, si è adeguata ai mezzi attuali di comunicazione, infatti tutte le domeniche il parroco, celebra regolarmente messa che viene trasmessa in rete.

Non mancano le preghiere da parte del parroco Don Roberto, che da solo nel Santuario della Madonna Santissima del Monte, si reca spesso a pregare, invocando la Santissima Vergine sotto l’affresco trecentesco, raffigurante la Madonna con il Bambino, amata da tutta la popolazione ed è qui, che il sacerdote chiede protezione per la gente di Marta, in questo triste periodo.