Coronavirus, Fratelli d'Italia alla Regione Lazio: "Prestito ponte a Talete per garantire il servizio idrico". La misura per il partito serve per mettere in sicurezza i dipendenti e i fornitori della società.

"Fratelli d’Italia intende ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti della società Talete che in questo momento di grave crisi garantiscono a tutti che l’acqua arrivi regolarmente dentro le nostre case", si legge in una nota della federazione provinciale che continua: "Nonostante le difficoltà, nonostante i pericoli del contagio del virus, gli operai e gli altri dipendenti stanno continuando a dimostrare serietà e spirito di sacrificio nell’interesse della nostra collettività".

"Bene ha fatto la società a sospendere i distacchi e le azioni di recupero dei crediti - proseguono da FdI - ed anche per questo è oggi ancor più necessario che le Istituzioni facciano quadrato per garantire da un lato la continuità del servizio, e dall’altro il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti e delle fatture alle circa 100 aziende locali che collaborano con la Talete. Occorre, quindi, mettere in sicurezza l'intera filiera. Per queste ragioni proponiamo che la Talete e il presidente dell’Ato chiedano alla Regione Lazio o alla Arera un 'prestito ponte' necessario a garantire che il nostro territorio, già colpito dalle conseguenze del Covid-19, debba fronteggiare anche una eventuale crisi societaria ed idrica".