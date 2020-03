Coronavirus, sono circa mille nel Lazio gli stabilimenti balneari del Lazio chiusi a causa dell’emergenza. In altri tempi, in vista della stagione estiva, questo sarebbe stato un periodo di intensa attività: lavori di manutenzione e allestimento delle strutture che, negli ultimi anni si cercava perfino di anticipare, in vista della Pasqua.

Leggi anche: Le imprese del Lazio perdono 300 milioni al giorno

Proprio grazie alle delibere sulla destagionalizzazione alcuni comuni avevano lanciato veri e propri programmi di anticipazione della stagione balneare con eventi di intrattenimento, anche molto attesi da coloro i quali si recavano nelle località balneari per trascorrere le festività pasquali.

"In questo momento così delicato, però, è necessario preservare la salute per far fronte all’emergenza del coronavirus. Gli imprenditori balneari sono tutti a casa con i familiari, così i dipendenti, in attesa che questa epidemia passi, nel rispetto della salute di tutti noi e dei nostri clienti", si legge in una nota del sindacato italiano balneari di Viterbo, Roma e Latina che continua: "Siamo ora in attesa di buone notizie, di vedere che i numeri dei contagi, finalmente, invertano la tendenza e lascino filtrare quello spiraglio di ottimismo che ci consenta di programmare l’uscita dall’emergenza".

"Gli stabilimenti balneari, nel Lazio - continuano - rappresentano una buona fetta di economia regionale, tra occupati e indotto: bagnini, camerieri, baristi, manutentori, personale stagionale mediamente assunto a partire dal mese di marzo/aprile fino a settembre/ottobre. Personale stagionale che avremmo assunto e che speriamo vivamente venga tutelato dal governo per i mesi andati perduti, perché sono un elemento davvero prezioso e importante, soprattutto per le realtà locali".