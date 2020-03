Coronavirus, Lazio quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila

Coronavirus, il Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione. “Inoltre è stata l’unica Regione a varare un documento per la sorveglianza degli operatori sanitari per il quale si prevede di effettuare il test su ogni operatore considerato a rischio. Adesso l’allarme riguarda le forniture dei kit di estrazione Rna e Dna da parte delle società fornitrici, vi è un accaparramento a livello mondiale” , conclude la nota delll’Unità di crisi Covid-19.

Nei giorni scorsi, ha fatto sapere l’assessore alla sanità della Regione, Alessio D’Amato, si è svolto “un’importante lavoro da parte dell’equipe dell’Ordine dei Medici di Roma nel comune di Nerola con un camper attrezzato. I sanitari hanno eseguito numerosi tamponi e collaborato all’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti”.

“I medici - ha aggiunto l’assessore D’Amato - hanno visitato in sicurezza diversi cittadini e questa è un’esperienza davvero importante che verrà resa sistematica per far sentire meno soli i cittadini, soprattutto le persone anziane, anche alla luce del fatto che a Nerola due medici di medicina generale sono stati posti in sorveglianza domiciliare”.