Coronavirus, iniziata la consegna da parte della Regione di 450 mila mascherine ai Comuni del Lazio

Coronavirus, iniziata la consegna da parte della Regione di 450 mila mascherine chirurgiche destinate a tutti i Comuni del Lazio. Ai sindaci ne verrà assegnato “un numero adeguato in base alla popolazione residente che sarà poi possibile distribuire a chi più ne necessità: cittadini in stato di fragilità, polizia locale, lavoratori a contatto con il pubblico, volontari e via dicendo”. Ad annunciarlo è stata la consigliera regionale del Partito democratico Michela Califano, che ringrazia per questo provvedimento il vicepresidente della Regione Daniele Leonori “che si è impegnato in prima persona a reperire un quantitativo utile a soddisfare una prima richiesta che ci era arrivata da tutti gli enti locali della nostra Regione”.

Intanto la Lega si unisce all’allarme dell’ordine dei medici “che chiedono protezioni adeguate per gli operatori sanitari”. “Nel Lazio - dice Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità - in questo momento sono contagiati 94 medici. Di questi, 84 a Roma. Nelle ultime ore, a perdere la vita, è stato un farmacista di Nettuno. Occorre intervenire immediatamente affinchè medici, farmacisti, infermieri e volontari siano dotati al più presto di adeguate protezioni (guanti, mascherine e tute) e che venga loro effettuato il tampone. Perdere ulteriore tempo significherebbe trovarci tra qualche giorno con un bollettino ancora più drammatico di quello odierno”.