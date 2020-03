Coronavirus, all'ospedale di Viterbo in arrivo un reparto specializzato per le donne positive in gravidanza

Coronavirus, a Belcolle in arrivo un reparto specializzato per le donne positive in gravidanza. Si tratterà di stanze di ostetricia che saranno riservate alle pazienti che hanno contratto il virus Covid-19. A dare l’annuncio è stata la Regione Lazio al termine della riunione in teleconferenza della task force guidata dall'assessore Alessio D’Amato con le Asl e le aziende ospedaliere del Lazio.

Leggi anche: Donna positiva partorisce al policlinico Gemelli

In questa settimana a Belcolle sono stati attivati 20 posti in più nel reparto di malattie infettive grazie anche al trasferimento presso la clinica Nuova Santa Teresa di 50 posti letto. Operazione questa che ha consentito di liberare spazio per i pazienti positivi che hanno bisogno di cure specializzate.

Entro lunedì poi entreranno in funzione altri 12 posti di terapia intensiva. Un ultimo dato riguarda le persone attualmente in regime di isolamento domiciliare fiduciario che, nella Tuscia, sono 733, mentre i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento, lasciando dunque la quarantena, salgono a 845.