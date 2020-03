Coronavirus, anche a Viterbo allerta per il rischio focolai nelle case di riposo e nelle strutture per anziani

Coronavirus, anche a Viterbo scatta la massima allerta per il rischio focolai nelle case di riposo e nelle strutture per anziani. La Regione ha scritto a sindaci, prefetti e vertici della Asl per mettere in campo azioni di prevenzione. Allo studio anche delle iniziative mirate, con l’utilizzo dei tamponi, nelle strutture considerate più a rischio.

I diversi episodi che si sono verificati in diverse Rsa e case di riposo a Roma, Civitavecchia Veroli, Cassino o stando ai giorni nostri Nerola (comune dichiarato zona rosa) oppure Rieti ha spinto la Regione a fare un appello alle istituzioni territoriali. “Le diverse tipologie di centro residenziali per anziani ospitano infatti la fascia di popolazione più vulnerabile rispetto al contagio da Covid-19 e occorre quindi evitare in tutti i modi che si trasformino in focolai del virus”, dicono il vice presidente del Lazio Marco Leonori e l’assessore alla sanità Alessio D'Amato. Il direttore regionale per l'inclusione sociale Ornella Gugliemo ha inviato una lettera alle strutture per anziani in cui si dettano le linee guida da seguire. In caso di sintomi influenzali i responsabili si devono mettere in contatto con il servizio di igiene e sanità pubblica per attivare tutte le procedure legate al Covid-19.

“Finalmente la Regione si è svegliata”, commenta Mario Malerba responsabile del dipartimento socio sanitario della Cisl di Viterbo. “Ci si rende conto che le case di riposo possono essere delle bombe del contagio. Proprio quelle case di riposo istituite in gran numero dopo la fuga dalla Rsa perché prospettavano prezzi inferiori ai familiari per un posto letto. Case di riposo che non garantiscono, tranne eccezioni, adeguati contratti ai propri dipendenti e delle quali, ne siamo quasi certi, non esiste neppure un censimento nella nostra provincia”.