Coronavirus, il medico di di Forza Italia Domenico Parroccini chiede tamponi per gli operatori sanitari. L'appello è stato lanciato dal coordinamento provinciale, sulla base di un documento tecnico redatto dal dottor Domenico Parroccini, candidato sindaco per gli azzurri a Civita Castellana alle ultime elezioni amministrative.

“L’esame di cui si sta parlando - spiega Domenico Parroccini - è il tampone faringeo. Il test in questione viene eseguito per lo più sulla faringe, punto preferenziale per trovare traccia della presenza di un virus respiratorio. Il test viene eseguito con un una sorta di bastoncino cotonato. Appena estratto dalla bocca del paziente, il bastoncino viene immerso in un gel, inserito in un contenitore ad hoc e inviato a un laboratorio scientifico, che dovrà determinare le caratteristiche del materiale prelevato".

“Ritengo opportuno - continua - anche se in controtendenza rispetto alle indicazioni ministeriali attuali, come medico, di sensibilizzare gli organi istituzionali competenti in tema di emergenza sanitaria della provincia di Viterbo, di valutare la possibilità di effettuare uno screenig con tampone per coronavirus almeno alle categorie sanitarie che stanno più a rischio per se stessi, i loro famigliari ma soprattutto per i contatti stretti quotidiani con i pazienti e che potrebbero loro insaputa essere veicolo di contagio. Ci riferiamo innanzitutto a: medici di famiglia, medici ospedalieri, dentisti, farmacisti, infermieri e personale paramedico che risultano essere a stretto contatto con strutture sanitarie pubbliche e private. Individuare i portatori sani significherebbe arginare di gran lunga il contagio soprattutto negli ospedali”.