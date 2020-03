Coronavirus, a Viterbo il Comune pensa al rinvio del pagamento della rata Imu e Tari. La mannaia delle cartelle pende sulla testa di un centinaio di viterbesi. Sono gli utenti morosi, una parte dei quali già in difficoltà finanziarie, che avevano scelto di rateizzare gli importi contestati dal Comune. Tra essi ci sono, oltre che singoli cittadini, anche aziende attualmente chiuse per effetto dei decreti restrittivi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte relativi all'emergenza coronavirus. La prima rata scade infatti il 31 marzo, cioè martedì prossimo e rappresenta per una buona fetta degli interessati un onere insostenibile.

Per questo l'assessore ai tributi e al contenzioso Paolo Barbieri, insieme al dirigente del IV settore Giancarlo Manetti, sta valutando la possibilità di sospendere la prima rata. "In un momento drammatico come quello che stiamo attraversando - spiega Barbieri - ritengo sia doveroso da parte di un'amministrazione comunale non andare a gravare ulteriormente sui redditi dei cittadini e delle aziende in difficoltà. Ho chiesto quindi al dirigente di individuare gli strumenti tecnici per bloccare o rinviare le scadenze del 31 marzo". Peraltro il problema non è solo di ordine economico, ma anche tecnico: molti cittadini che non usano l'home banking - che peraltro, con le connessioni ipercongestionate di questi giorni di quarantena generale, spesso è soggetto a lentezze e a blocchi - dovrebbero recarsi fisicamente in banca o alle poste per saldare il conto. Con tutti i disagi e i rischi di contagio del caso. "Soprattutto i cittadini più anziani - continua l'assessore ai tributi - hanno difficoltà a destreggiarsi con le tecnologie e anche con gli stessi Atm per prelevare il contante".

La giunta, sempre su proposta dell'assessore Barbieri, nei giorni scorsi ha già deliberato il rinvio del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità dal 31 marzo al 30 novembre. Anche Arena si è espresso di recente nella stessa direzione indicata da Barbieri: "L’amministrazione farà di tutto per venire incontro a tutti coloro che, in questa crisi, stanno rischiando il proprio lavoro, la tenuta e la sopravvivenza delle proprie attività e la stabilità delle proprie famiglie. Il bilancio di quest’anno sarà un bilancio di solidarietà - ha detto il sindaco -. Elimineremo, nei vari settori, i tanti progetti che avevamo programmato. Impegneremo quei fondi per aiutare la cittadinanza, a partire dalle imposte comunali, fino ad arrivare a interventi concreti e aiuti economici".