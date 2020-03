Coronavirus, i cinesi della cittadina donano materiale e mascherine al comune di Tarquinia. Bellissimo gesto di Antonio, così si fa chiamare, proprietario del negozio di via IV novembre, che si è presentato in comune con questa spontanea donazione.

Antonio e la sua famiglia sono molto amati nella cittadina, sempre sorridente e affabile Antonio già nei giorni scorsi, appena si è visto recapitare le mascherine protettive, ha pensato ai suoi concittadini tarquiniesi, dapprima le ha vendute a prezzo modico e non più di 5 a persona, per accontentare un po’ tutti, poi al secondo arrivo ha voluto donarli al comune e ai volontari che operano per la salvaguardia dei cittadini ed hanno più occasioni di venire a contatto con molte persone, spesso bisognose di aiuto.