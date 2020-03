Coronavirus, la ceramica Althea di Civita Castellana dona 6.000 mascherine al Comune. A dare la notizia Massimo Giampieri coordinatore di Fratelli d'Italia. "Ci tengo a ringraziare personalmente Genesio Bevilacqua, amico di lunga data e titolare della ceramica Althea Civita Castellana, che stamattina, con un gesto di grande solidarietà mi ha consegnato 6000 mascherine per sopperire alla grande scarsità di materiale di sicurezza in questo momento di elevata emergenza", scrive in una nota.

Dopo la consegna, ho recapitato i dispositivi al sindaco di Civita Castellana, Franco Caprioli e al vicesindaco Alberto Cataldi che provvederanno al loro smistamento valutando i casi di maggiore necessità.