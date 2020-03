Trovato morto nella sua casa Roberto Galli, batterista della band Costa Volpara

E' stato trovato morto nella sua casa di Blera Roberto Galli, batterista del gruppo musicale Costa Volpara.

La scoperta è stata fatta nella notte dai familiari del musicista. Il giovane si sarebbe tolto la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

“E’ un giorno triste per il nostro paese, di quelli in cui ti manca il fiato – ha scritto il sindaco Elena Tolomei su Facebook – Oggi non abbiamo parole, soltanto il silenzio assordante di una comunità che vorrebbe abbracciarsi ma non può. Siamo vicini alla famiglia, virtualmente perché non possiamo neppure incontrarla e questo rende il nostro cordoglio, se possibile, ancora più straziante. E’ il giorno del dolore. Ciao Roberto”.