Per il contagio all'Università della Tuscia si seguono due piste

E' quello dell'Università della Tuscia uno dei maggiori focolai del coronavirus in provincia di Viterbo. Sono almeno 20, infatti, gli impiegati amministrativi contagiati, tutti della sede di Santa Maria in Gradi. Il link epidemiologico con il paziente zero, il professore di agraria Danilo Monarca, è possibile ma non certo. Così come è possibile, anzi probabile, un collegamento tra questo cluster di Santa Maria in Gradi e Lorenzo Guerrini, il 78enne ex carabiniere di Montefiascone deceduto nei giorni scorsi a causa del virus. Delle due figlie di Guerrini, infatti, una, attualmente in quarantena, lavora ai servizi sociali del Comune (dei quali il sindaco ha disposto la chiusura precauzionale), l'altra, che risiede a Marta, è positiva ed è appunto un’impiegata dell’ateneo viterbese. Potrebbe essere stata lei quindi a contagiare il padre e non il contrario.

Monarca, che intorno alla seconda metà di febbraio aveva partecipato a un convegno accademico in Calabria (dove sarebbe stato infettato) resta uno dei principali indiziati per il contagio all’università, avendo i docenti contatti frequenti con il personale amministrativo. Ma non è l'unica “pista”. Non è da escludere infatti che il virus possa essersi diffuso durante l'inaugurazione dell’anno accademico avvenuta il 27 febbraio all’auditorium di Santa Maria in Gradi. “Dopo gli interventi istituzionali ci sarà la prolusione di Amalia Ercoli Finzi, professoressa onoraria del Politecnico di Milano, che parlerà sul tema ‘Nello spazio senza confini’”, riportava il comunicato stampa dell'ateneo. Pare che il rettore Stefano Ubertini, proprio in considerazione dell’arrivo da Milano, e più in generale dal Nord Italia, di alcuni ospiti, inizialmente fosse intenzionato a cancellare o rimandare l'evento. Dopo essersi consultato con il prefetto avrebbe poi deciso di far svolgere ugualmente l’inaugurazione dell’anno accademico. L’allerta però a Santa Maria in Gradi, sede del rettorato, era già elevata.