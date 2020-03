Undici contagi legati al Centro Alzheimer di Castel Giorgio

Saliti a 11 ad Acquapendente i positivi il cui link epidemiologico va ricondotto al focolaio del Centro Alzheimer di Castel Giorgio. Si tratta di due persone che lavorano all’interno della struttura, di altre due contagiate nella clinica e sette riferibili a sei gruppi familiari aventi legami con le suddette quattro persone. Spiega il sindaco Angelo Ghinassi: “Il picco raggiunto in paese deriva proprio da questi quattro casi positivi provenienti dalla clinica, che poi hanno contagiato altri sette cittadini che fanno parte degli stessi nuclei familiari”. “Stiamo facendo altre verifiche - spiega il primo cittadino - ma è evidente che l’origine della loro positività è Castel Giorgio. Dove ci sono altri 7 positivi: per un paese così piccolo (circa duemila persone) non è poco”. Ghinassi spiega quali misure sono state prese: “Le sei famiglie sono in isolamento. Poi abbiamo chiesto alla Asl di fare nuovi tamponi alle persone venute in contatto con questi 11 positivi, siamo in attesa del risultato. In poche parole stiamo cercando di circoscrivere il contagio. Speriamo di riuscirci”.