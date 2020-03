Autocertificano il falso, tre denunciati dalla finanza di Viterbo

I finanzieri del Comando provinciale di Viterbo hanno denunciato tre persone per mancata osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. I tre sono stati sottoposti a controllo in due circostanze distinte. A Vetralla sono state intercettate due persone residenti a Caprarola, che hanno autocertificato che si trovavano lì per acquistare della carne; circostanza risultata falsa in quanto il presunto venditore dichiarato era inesistente; a Nepi un uomo ha dichiarato che stava recandosi a lavorare, ma il presunto datore di lavoro era a sua volta inesistente in quanto tale e non conosceva la persona che lo aveva indicato nell’autocertificazione.

La finanza ha avviato un complesso percorso operativo teso a riscontrare, a posteriori, la veridicità delle autodichiarazioni; infatti al momento del controllo su strada, non sempre è possibile verificare se le ragioni giustificative siano vere o no. Nel dubbio le pattuglie accettano le motivazioni esposte degli interessati ed effettuano una valutazione a posteriori attraverso le banche dati utilizzate per le indagini economico finanziarie.