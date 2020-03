Lions, già raccolti 3.450 euro per l'ospedale: in arrivo nuovi apparecchi

Grande successo dell’iniziativa del Lions Club “Sosteniamo l’ospedale di Tarquinia”. Già pervenute donazioni per 3.450 euro, perciò il presidente Paolo Pirani annuncia l’avvio della procedura per l’ordine per 2 monitor multiparametrici (costo 1.500 euro più Iva cadauno). “Questa strumentazione consentirà il controllo continuo ed ininterrotto dei parametri vitali del paziente, rilevando senza interruzione elettrocardiogramma, pressione arteriosa, saturazione, consentendo anche il rilevamento della temperatura corporea più volte al minuto così da poter intervenire precocemente in caso di comparsa di febbre – riferisce il presidente del Lions Tarquinia - Ciò è di estrema utilità in questo periodo di drammatica emergenza infettiva dovuta al coronavirus, ma lo sarà anche in futuro perché consentirà il controllo del ‘paziente critico’. È stato inoltre disposto l’acquisto di due ‘termometri a contatto ad infrarossi’ per rilevare la temperatura corporea in modo affidabile e mantenendo la distanza di sicurezza tra personale sanitario-paziente. Questo è solo l’inizio in quanto l’obiettivo è fornire all’Ospedale un ‘ventilatore meccanico a turbina per l’assistenza respiratoria ai pazienti critici’, per il quale occorreranno 9.000 euro più iva. L’importo è senza dubbio considerevole ma non così insormontabile con un piccolo sforzo di tutti".