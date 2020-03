Coronavirus a Montefiascone: confermato il sesto caso Covid-19, due in ospedale e quattro in quarantena. “Questi sono i dati ufficiali della Asl ricevuti – annuncia il sindaco Massimo Paolini - dei sei casi positivi accertati uno è ricoverato all’ospedale Spallanzani, uno nel reparto di malattie infettive dell’ospedale a Belcolle e quattro sono nella propria abitazione. Tra questi un familiare del primo caso di contagio registrato in città”.

Paolini comunica inoltre che il numero dei cittadini ancora in isolamento domiciliare fiduciario sono diciotto, dopo l’uscita di ieri di quattro persone. Qualcuno è in attenzione in maniera volontaria e le prossime date per le scadenze dall’isolamento sono il 30 marzo e il 4 aprile.

Prorogata inoltre fino al 3 aprile la chiusura degli uffici comunali che proprio venerdì prossimo, 27 aprile, saranno oggetto di un’accurata disinfezione. In arrivo poi tremila mascherine che saranno distribuite anche al personale comunale e alla protezione civile di Montefiascone.