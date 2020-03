Coronavirus, a Tarquinia contagiata un'intera famiglia di agricoltori. C'è anche un 17enne. Piccolo focolaio in campagna a Tarquinia. Ieri la Asl ha ufficializzato la positività di altre cinque persone al Covid-19. Si tratta dei membri di una famiglia che abitano in una zona isolata in aperta campagna. Da quello che si è appreso nessuno è in gravi condizioni e sono in quarantena presso la loro abitazione, in stretto contatto con la Asl e il medico di famiglia. Non sono stati rilevati sintomi tali da suggerire il trasferimento in ospedale.

Dalle prime indagini epidemiologiche avviate dalla Asl non sembrano esserci collegamenti con le altre persone risultate positive al tampone nel territorio di Tarquinia e in particolare con i casi riscontrati a Marina Velka. Salgono a 13 le persone contagiate a Tarquinia. In tutto ci sono una ventina di persone in isolamento. Intanto le Forze dell’Ordine , Carabinieri, Polizia e Polizia Locale, continuano in maniera congiunta le operazioni di controllo, anche a rischio della propria salute. Numerose le multe: c’è ancora chi da altri paesi addirittura viene a fare la spesa a Tarquinia, chi da altre città cerca di raggiungere le seconde case al mare.