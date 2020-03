Coronavirus, ritorna dall'Austria aggirando i divieti: positivo al tampone ragazzo di Marta di 21 anni

Coronavirus, ritorna dall'Austria aggirando i divieti: positivo al tampone ragazzo di Marta. C’è anche un 21enne, da poco tornato dall’Austria, tra i 149 positivi al coronavirus della Tuscia. Il giovane era rientrato in paese circa una settimana fa, quando le restrizioni che vietano gli spostamenti erano quindi già in vigore. In Austria il giovane lavorava come cameriere.

Per approfondire leggi anche: Esce per andare a lavare l'auto, denunciato

Il suo arrivo non è passato inosservato, tant’è che gli amministratori hanno subito segnalato la circostanza alla Asl di Viterbo che è intervenuta con le sue unità Toc (team operativi coronavirus). Il giovane è stato messo in isolamento precauzionale, senza tampone perché non presentava sintomi. Che invece ha iniziato ad accusare un paio di giorni dopo. Ora il 21enne si trova in quarantena insieme al padre e - sembra - ad altri parenti con cui sarebbe venuto in contatto. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Ciò che invece preoccupa di più è che casi come questo, a quanto si apprende, non sono per nulla infrequenti in provincia di Viterbo: nella maggior parte dei casi sono i sindaci e gli amministratori locali ad allertare la Asl, sulla base delle segnalazioni dei propri concittadini, su rientri in paese di persone che vivono o lavorano fuori regione o, come in questo caso, addirittura all'estero. Il problema è che nei piccoli centri come Marta il controllo sociale funziona bene perché tutti conoscono tutti, mentre in centri più grandi come Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana diventa più difficile venire a conoscenza di movimenti che, ricordiamo, rappresentano un forte fattore di rischio.