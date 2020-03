Coronavirus, ad Acquapendente si attende l'esito di sei tamponi. Sta bene la bambina di otto mesi positiva

Coronavirus, ad Acquapendente si attende l'esito di sei tamponi. Positiva una bambina. Giornata di tregua ad Acquapendente dopo l’ondata di casi registrata lunedì. I positivi restano dieci tra i quali due bambine, una di otto mesi, figlia di una donna che lavora a Castel Giorgio, e una di 4 anni, contagiata insieme ai nonni e altri tre familiari.

Leggi anche: Nuovo focolaio ad Acquapendente

I filoni epidemiologici sono due, uno è collegato a una struttura per anziani di Castel Giorgio dove lavoravano due operatrici sanitarie del posto. Tra l’altro, il sindaco del Comune umbro, Andrea Garbini, ha annunciato che è stato ufficializzato il contagio di altre cinque persone nel suo territorio, tutte messe in isolamento.

Per quanto riguarda Acquapendente “le persone contagiate sono tutte in isolamento, seguite a livello medico dalla Asl. Tranne qualcuno che ha dei lievi sintomi influenzali, stanno tutti bene, stiamo continuando gli accertamenti per sottoporre al test tutti coloro che sono entri in contatto con loro”, dice il sindaco Angelo Ghinassi. Tra la giornata di lunedì e ieri sono stati effettuati sei nuovi tamponi e si attendono i risultati nelle prossime ore: “Speriamo - ancora Ghinassi - che le misure di contenimento possano aver fermato la diffusione del virus, stiamo vicini alle famiglie e ci sentiamo costantemente”. Nelle prossime ore il Comune potrebbe proporre una nuova lista di persone da sottoporre al tampone: “Stiamo verificando quanto sono stati a contatto con le persone che attualmente sono in isolamento”, spiega il primo cittadino.

Nel pomeriggio di lunedì in paese si era diffusa anche la notizia del contagio di un medico di base. Ma è stato lo stesso sindaco Ghinassi a smentire le voci giudicate infondate: “Nessuno dei dottori che operano nel nostro territorio è risultato positivo o è in quarantena”.