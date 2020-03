Coronavirus, arrivano i droni anche a Viterbo per controllare dall’alto eventuali assembramenti di persone. Lo annuncia il sindaco Arena: “Avremmo potuto già dare via ai controlli aerei - spiega - ma abbiamo rinviato di qualche giorno per via del maltempo: oggi c’è ancora vento, mentre per domani è prevista pioggia. Non appena il meteo ce lo consentirà, inizieremo ad utilizzare il drone sulle zone più sensibili, a cominciare dai supermercati”. Non solo: Arena annuncia anche un nuovo intervento di sanificazione di tutte le strade, comprese quelle secondarie: “Verrà effettuato nella nottata di sabato. Ci siamo rivolti a una ditta specializzata che userà antibatterici e nebulizzatori”.

Ad Arena intanto ha scritto una lettera aperta il responsabile sanità della Cisl Mario Malerba, chiedendogli di individuare una o più strutture alberghiere che possano ospitare nell’ordine: persone in quarantena “e con difficoltà ad avere nella propria abitazione la possibilità di mantenere idonee precauzioni nei confronti dei familiari”; positivi al Covid-19 asintomatici o con sintomatologia non grave; persone guarite o dimesse ma ancora non completamene “negativizzate”.