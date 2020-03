Emergenza coronavirus, sono quasi 19 mila le piccole aziende aperte nella Tuscia dopo il decreto Conte

Emergenza coronavirus, sono quasi 19 mila le piccole aziende aperte nella Tuscia. Sono 18.923 – la metà del totale - il numero delle piccole e medie imprese viterbesi che potranno continuare a essere aperte dopo la nuova stretta del governo. Si va dal commercio all’agricoltura, dal settore delle riparazioni all’impiantistica, oltre a farmacie e studi professionali. Sulla carta 27.842 addetti, tra titolari (10.804) e dipendenti (17.038). Per le altre scade oggi il tempo per completare a chiusura.

“Il motore dell’economia rallenta ma non si ferma” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciando sabato sera le nuove misure, ma gli effetti per gli imprenditori della Tuscia saranno comunque pesanti. Infatti, se il dato delle aziende che resteranno operative sembra anche abbastanza alto rispetto al contesto generale, ciò si spiega solo con il forte peso che in provincia di Viterbo occupa l’agroalimentare, tra le attività essenziali la più importante insieme alle farmacie. Più della metà del dato complessivo (11.377) è costituito da aziende del settore o ad esso collegate. E per loro i problemi comunque non mancano. Anzi. A causa del crollo degli ordinativi dei prodotti freschi ci sono interi comparti, come quello del latte, in forte crisi. Come anche tutte le attività che riforniscono i ristoranti o che lavorano grazie al turismo: “A subire il primo colpo è stata la filiera del turismo - conferma il segretario provinciale della Cna Luigia Melaragni -. Ma presto si è arrivati a un peggioramento praticamente in tutti i settori economici”.

A spaventare artigiani e piccoli imprenditori non c’è solo la previsione di un calo consistente del fatturato nel 2020, ma la mancanza di liquidità. Spiega sempre Melaragni: “Se le aziende più strutturate possono forse reggere fino a due o tre mesi, le più piccole, che sono la maggioranza, ci dicono di avere liquidità sufficiente al massimo per un mese, a volte 15 giorni. Prevediamo un boom di domande per il bonus di 600 euro. Ma questa indennità non è davvero sufficiente”.

Intanto, nelle imprese con dipendenti è scattato il ricorso agli ammortizzatori. Per il Lazio sono stati stanziati circa 350 milioni: “Come Cna stiamo per firmare un accordo. Inoltre, è stata messa a disposizione dei nostri artigiani iscritti ad Eblart (Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato) una misura di sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività. Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha infatti previsto un intervento straordinario legato all’emergenza Covid-19. Abbiamo superato le 100 domande”. “L’impegno per informare e per consentire a tutti di fruire delle misure in campo è a 360 gradi: dalla moratoria dei mutui al sostegno alla liquidità. Lottiamo contro un’emergenza piombata in una situazione già complicata. Servono misure durature e robuste, risorse proporzionate all’enormità dei danni”, conclude Melaragni.