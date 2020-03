Coronavirus, chiusi in casa si frigge di più: a Civita Castellana raccolti 130 litri di olio usato. A causa del pericolo di diffusione del Covid-19 le persone si sono rintanate in casa costrette anche dalle rigide disposizioni governative. Da circa un mese la loro vita è cambiata in maniera radicale. Dentro le mura domestiche la vita procede con ritmi più lenti e ognuno si ingegna come può per trascorre il tempo. Tra le attività che stanno registrando un vero e proprio boom è l’arte culinaria. Dai fornelli si sfornano in continuazione crostate, ciambelloni, dolci, vari tipi di pasta, fritti, pane.

Un improvviso ritorno alle abitudini del passato, la riscoperta del cibo fatto in casa. La prova più evidente è l’enorme consumo di farina e di lieviti che sono i primi generi alimentari che scompaiono dagli scaffali dei supermercati. Ma questo particolare trend lo ha notato anche la società Sate che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti domestici: “Prima dell’arrivo del covid-19 venivano raccolti di media 30 o 40 litri di olio fritto. Oggi questa cifra è triplicata. Venerdì scorso siamo arrivati a 130 litri. Ciò significa che le famiglie, stando in casa, cucinano molto di più rispetto al passato, soprattutto i fritti”.