Coronavirus, sono 25 i medici e gli infermieri infettati nella Tuscia. I sindacati: "Tamponi per tutti"

Coronavirus, sono 25 i medici e gli infermieri infettati nella Tuscia. "Tamponi per tutti". Poco meno del 20% dei positivi al tampone sono operatori sanitari. Almeno 25 tra medici, infermieri e tecnici di laboratorio su un totale di 135. E’ questo, al di là del numero dei contagiati in costante aumento (lunedì 23 marzo è stato il record assoluto in un solo giorno: +19), il dato più allarmante dell’emergenza coronavirus nella Tuscia. Ed è proprio sulla base di questo dato che da più parti, a cominciare dai sindacati, aumenta il pressing sulla Asl perché vengano fatti tamponi a tappeto a tutto il personale sanitario, quello in trincea e quindi più esposto ai rischi di contagio. Non solo: alla direzione generale si chiede anche di inserire Viterbo nella rete regionale degli ospedali che processano i tamponi, in modo da ridurre i tempi di risposta rispetto a quelli che oggi garantisce un ospedale sotto pressione come il policlinico Gemelli di Roma.

A Belcolle gli operatori contagiati sono 19, i reparti colpiti malattie infettive, ematologia e il laboratorio analisi. Se nel primo caso i contagi sono riconducibili all’infettivologo Roberto Monarca (il paziente uno, fratello del paziente zero: il professore dell'Unitus Danilo), nel caso del laboratorio analisi - 12 contagiati - ci si interroga su come vi sia arrivato il virus, non avendo gli operatori contatti con il pubblico ed essendo confinati in un’area interrata di Belcolle.

I dottori colpiti in totale sono almeno 8: il già citato Monarca e un’ematologa di Belcolle, alcuni medici condotti come quelli di Capodimonte e di Tuscania, un medico dello sport e ortopedico (Francesco Bizzarri) a Bagnoregio, un oncologo di Civita Castellana che lavora in un ospedale di Roma, e altri due medici che risiedono a Castiglione e a Bassano in Teverina. E’ un operatore sanitario, un infermiere, anche il primo contagiato di Orte (ricoverato a Terni) e - pare - anche quello di Vetralla.

“Vanno fatti tamponi a tutti coloro che lavorano nella sanità viterbese: medici, infermieri, ausiliari, tecnici di laboratorio”, afferma Mario Perazzoni, segretario del sindacato Nursing Up, che ogni giorno raccoglie decine di segnalazioni e sfoghi da parte di iscritti ed operatori preoccupati, i quali lamentano mancanza di disposizioni chiare in materia di sicurezza, per esempio anche per quanto riguarda le regole da seguire nella vestizione. Sono in subbuglio in particolare gli operatori dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana, dove ieri inoltre si parlava di un paziente dializzato positivo che sarebbe transitato per il pronto soccorso.

