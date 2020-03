Coronavirus, 50 letti di Belcolle trasferiti nella Clinica Nuova Santa Teresa per far posto al reparto Covid

Coronavirus, 50 posti letto di Belcolle trasferiti per fare posto al reparto Covid. Tra il 24 e il 25 marzo i 50 posti letto complessivi di medicina e gastroenterologia verranno trasferiti dal sesto piano di Belcolle alla Clinica Nuova Santa Teresa sulla Tuscanese. In questo modo tutto lo spazio attualmente occupato dai due reparti verrà destinato ai pazienti Covid-19 nel caso il numero dei contagiati che necessitano di ricovero ospedaliero dovesse aumentare nei prossimi giorni. E gli ultimi dati sui tamponi comunicati dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo (+ 19 positivi nella sola giornata di ieri, che fanno salire il totale a 135) non lasciano in questo senso ben sperare. D’altra parte, proprio per questa settimana è atteso nel Lazio il picco dei contagi.

Leggi anche: Coronavirus, 19 contagiati in un giorno

La Nuova Santa Teresa, a parte i 50 posti già citati, si mette a disposizione della Asl offrendo altri 62 posti letto, oltre a 3 sale operatorie attrezzate. La clinica non dispone invece di posti di terapia intensiva (ma solo sub intensiva), ragione per cui è stata scartata l’ipotesi di trasformarla, in questa fase di emergenza, in una struttura interamente dedicata al coronavirus, lasciando a Belcolle l’attività ordinaria. Inoltre, tutte le persone sintomatiche che necessitano di ricovero devono comunque passare attraverso l’ospedale pubblico, il che avrebbe reso scomodi e pericolosi (sia per i pazienti che per il personale sanitario) gli spostamenti, nonostante la distanza relativamente breve tra la Sammartinese e la Tuscanese. Si è quindi deciso che la Santa Teresa supporterà Belcolle, durante tutta questa fase di emergenza, nell’attività ordinaria, lasciando quella straordinaria al presidio ospedaliero centrale. La Asl starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di spostare nella clinica anche i reparti di pediatria e ginecologia, che si trovano rispettivamente al quinto e al settimo piano (sotto e sopra quindi), in modo da poter isolare il reparto Covid e, all’occorrenza, utilizzare gli ulteriori posti letto rimasti liberi. Sperando ovviamente che questo non si renda necessario.