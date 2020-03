Coronavirus, gli agricoltori di Coldiretti si candidano per le sanificazioni: "Trattori a disposizione". Il presidente provinciale Mauro Pacifici ha fatto sapere che gli agricoltori della Tuscia sono pronti a dare una mano, offrendo i trattori e altri mezzi, per le operazioni di pulizia delle strade. Nei giorni scorsi la consigliera comunale, capogruppo del Pd, Luisa Ciambella aveva invitato il sindaco a coinvolgere gli operatori agricoli nelle operazioni di sanificazione. Infatti non erano stati pochi i cittadini che si erano lamentati per il passaggio delle spazzatrici che lavorano perlopiù “ a secco”, con poca acqua, alzano dei polveroni che hanno preoccupato più di una persona.

“Mi sembrava strano - dice Luisa Ciambella - visto che il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini da più di qualche giorno aveva già dato la disponibilità in tutta Italia. Il loro lavoro è assolutamente provvidenziale Bene così, un altro passetto in avanti nel segno della collaborazione, ovviamente l’invito è a tutti gli agricoltori anche delle altre associazioni di categoria, ringrazio perché anche singoli operatori agricoli mi hanno scritto in privato per poter dare il loro contributo, i loro riferimenti provvederò a fornirli al Comune appena si inizierà ad essere operativi”.