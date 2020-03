Provincia Viterbo, Rotelli in soccorso del presidente Nocchi. Nasce nuova maggioranza Pd-FdI.

Provincia Viterbo, Rotelli in soccorso di Nocchi. Nasce nuova maggioranza Pd-FdI. L’accordo era nell’aria da tempo. Se ne parlava, come indiscrezione, da quando FdI corse da solo alle elezioni, in competizione con il resto del centrodestra, ma adesso è ufficiale: mentre a Tuscania il vicesindaco, Leopoldo Liberati, si rende protagonista di un incredibile video in cui insulta Conte e il governo gialloverde, a livello provinciale il partito della Meloni va in soccorso del Pd del presidente Pietro Nocchi.

L’intesa è stata raggiunta a metà della scorsa settimana con una telefonata dello stesso Nocchi al deputato Mauro Rotelli, che la racconta così: “Una chiamata molto apprezzata a cui Fratelli d’Italia aderisce convintamente”.

C’è il coronavirus e dunque, questa la spiegazione ufficiale dell’operazione, bisogna far fronte comune: “In momenti straordinari come questi - sempre Rotelli - servono decisioni e operatività eccezionali. Ci auguriamo che tutto si traduca nella capacità dell’amministrazione di fare fronte alle tantissime esigenze. Per questo ci siamo messi a disposizione con i nostri eletti a tutti i livelli. Si lavori per il bene della Tuscia e dei suoi abitanti, nella speranza che questa strada venga intrapresa anche da altri. Prima la nazione della fazione, come sempre”.

Nocchi, come si ricorderà, finora non ha infatti avuto una maggioranza, dato che le votazioni di secondo livello di fine 2019 hanno consegnato una situazione di parità numerica (sulla carta) in Consiglio provinciale. Da qui il ruolo a questo punto decisivo dei due consiglieri meloniani.

La mossa sblocca dunque il campo d'azione del primo inquilino di Palazzo Gentili, che, in seguito al cambio di orientamento e guida politica di diversi Comuni, era finito per trovarsi in una sorta di guado tra i meccanismi contorti della riforma Delrio, rischiando di vivere in un inferno i prossimi due anni di mandato che gli restano. L'appoggio di “Tuscia tricolore” e quindi dei consiglieri Gianluca Grancini e Sandro Leonardi assicura, indipendentemente dal comportamento degli altri del centrodestra e al netto di una certa libertà di movimento del consigliere di “Per i beni comuni”, Fabio Valentini, la maggioranza a Nocchi. Il presidente dal canto suo può contare sulla compattezza del gruppo dei consiglieri eletti in “Tuscia democratica”: Lina Delle Monache, Lina Novelli, Maurizio Palozzi, Carlo Postiglioni e Eugenio Stelliferi. Ci si interroga, a questo punto, su come reagiranno le altre forze di centrodestra, ridotte di fatto alla marginalità nello scacchiere della Provincia da quello che è un alleato politico in tanti Comuni del territorio provinciale.